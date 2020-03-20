Религиозные общины Бобруйска читают молитвы против коронавируса
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Церкви и религиозные общины города приняли меры для профилактики коронавируса. В некоторых храмах перестали пожимать друг другу руки, в каждом применяются антисептики, а кое-где проходят даже онлайн-трансляции.
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