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Религиозные общины Бобруйска читают молитвы против коронавируса

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Религиозные общины Бобруйска читают молитвы против коронавируса

Церкви и религиозные общины города приняли меры для профилактики коронавируса. В некоторых храмах перестали пожимать друг другу руки, в каждом применяются антисептики, а кое-где проходят даже онлайн-трансляции.

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