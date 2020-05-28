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Рейды ГАИ и ДПС «Стрела» пройдут в Могилеве и Могилевском районе с 29 по 31 мая

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Рейды ГАИ и ДПС «Стрела» пройдут в Могилеве и Могилевском районе с 29 по 31 мая

Рейдовые мероприятия с отработкой аварийно-опасных участков улично-дорожной сети и автодорог пройдут  с 29 по 31 мая в Могилеве и Могилевском районе силами сотрудников областной Госавтоинспекции и спецподразделения ДПС «Стрела» МВД.

Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, приоритетным направлением будет выявление грубых нарушений ПДД - управление транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, а также «бесправниками», непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил обгона и перевозки пассажиров, в первую очередь – детей.

- Не останутся без внимания и нарушения со стороны пешеходов, а также иных участников дорожного движения, - отметили в Госавтоинспекции. - Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.

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