Разработана генная терапия, которая уничтожит 90% герпеса в зараженных клетках

Использовать открытие американских молекулярных биологов в медицине можно будет только через три года, передает ТАСС.

Экспериментальная терапия распознает ключевые участки генома вируса HHV1 (он вызывает простуду на губах) и вырезает их из ДНК человека или других млекопитающих. Ее применение должно защитить людей от герпеса при ослаблении иммунитета.

– Мы впервые уничтожили большую часть следов вируса герпеса в теле подопытного животного. Я надеюсь, что наши результаты заставят коллег задуматься о том, что ученые могут не только сдерживать этот вирус, но и активно бороться с ним, – рассказал один из авторов исследования, профессор Центра изучения рака имени Фреда Хатчинсона (США) Кит Джером.

В будущем биологи планируют разработать аналогичную терапию для борьбы с половой разновидностью герпеса.

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