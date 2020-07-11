Расти, малыш! В Бобруйске зарегистрирован тысячный ребенок, рожденный в этом году

11 июля в отделе ЗАГС Бобруйского горисполкома торжественно поздравили семью Ольги и Юрия Ищенко, у которых 2 июля родилась прекрасная девочка.

– 10 июля 2020 года нами была составлена запись акта регистрации о рождении под порядковым номером 1000, – отметила начальник отдела ЗАГС Бобруйского горисполкома Юлия Михолап.

Малышка Юлия, так назвали девочку, появилась на свет здоровенькой и стала третьим ребенком в семье, в которой уже воспитываются два мальчика Евгений и Тимур. Старшему ребенку скоро исполнится 6 лет, младшему – 3,5 года.

– Рождение доченьки стало для нас большим счастьем и радостью. Мы очень хотели девочку и долго к этому шли, но даже не думали, что все получится, – со слезами на глазах делится с нами Ольга Александровна. – Мальчишки очень полюбили сестру. Если заплачет, сразу бегут меня звать, присматривают за ней. И с домашними делами помогают справляться. Спасибо тоже нашим бабушкам, которые приезжают и поддерживают.

Юлия Михолап подчеркнула: ЗАГС очень рад, что семья приняла приглашение и согласились отметить такое важное событие в более широком кругу. И, конечно, в этот праздничный день были вручены памятные подарки. Новорожденной Юле преподнесли ее первый альбом, в который родители смогут записывать все знаменательные события: появление первого зубика, первые слово и шажок… Для старших мальчишек подготовили сладкие подарки. Родителям вручили семейные талисманы: медаль «Немаўлятка» и планшетку с изображением аиста – символом рождения детей.