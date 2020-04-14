Расписание освящения куличей в храмах Бобруйска 18-19 апреля

Пасхальное богослужение в храмах Бобруйска 18 апреля начнется в 23.00. Ровно в полночь пройдет крестный ход, после которого будет совершена пасхальная заутреня и праздничная Божественная литургия.
Никольский кафедральный собор (ул. Советская, 76):
18 апреля (суббота) c 12:00 до 20:00
19 апреля (воскресение) по окончании Пасхального богослужения до 12:00
Георгиевский храм (ул. Карбышева, 4):
18 апреля (суббота) с 14:00 до 20:00
19 апреля (воскресение) по окончании Пасхального богослужения до 9:00
Свято-Духов храм (ул. Клубная, 27):
18 апреля (суббота) с 12:00 до 19:00
19 апреля (воскресение) по окончании Пасхального богослужения
Иверский храм (ул. Оранжерейная, 22):
18 апреля (суббота) с 12:00 до 18:00
19 апреля (воскресение) по окончании Пасхального богослужения с 2:00 до 2:30
Ильинский храм (ул. Сикорского, 38):
18 апреля (суббота) с 12:00 до 20:00
19 апреля (воскресение) по окончании Пасхального богослужения и с 5:00
Николо-Софийский храм (ул. Шмидта, 30):
18 апреля (суббота) с 10:00 до 20:00
19 апреля (воскресение) по окончании Пасхального богослужения и с 7:00 до 14:00
Сретенский храм (ул. Ульяновская 86/27):
18 апреля (суббота) с 12:00 до 19:00
19 апреля (воскресение) по окончании Пасхального богослужения до 6:00
Храм «Целительница» (ул. Михася Лынькова, д. 20):
18 апреля (суббота) с 13:00 до 18:00
19 апреля (воскресение) по окончании Пасхального богослужения, а также с 7:00 до 8:00
Елизаветинский храм (ул. Красноармейская, д. 65):
18 апреля (суббота) с 11:30 до 20:00
19 апреля (воскресение) по окончании Пасхального богослужения до 14:00
Монастырь святых Жен-мироносиц (ул. Карбышева, 28):
18 апреля (суббота) с 10:00 до 20:00
19 апреля (воскресение) по окончании Пасхального богослужения до 9:30
Храм преп. Серафима Саровского (м-рн. Западный, на пересечении улиц Гоголя и Гагарина):
18 апреля (суббота) с 12:00 до 20:00
19 апреля (воскресение) по окончании Пасхального богослужения до 10:00
Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Спартаковская, 1а):
19 апреля (воскресение) по окончании Пасхального богослужения 11:00 до 15:00