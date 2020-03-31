«Рафаэль», искренне ваш! В столичном комплексе «Маяк Минска» – последние свободные квартиры*

Комплекс «Маяк Минска» у Национальной библиотеки все ближе к своему полному завершению. Шансов успеть приобрести здесь новую квартиру все меньше – жилье на данный момент застройщик предлагает в трех домах, которые называются «Гоген», «Рафаэль» и «Микеланджело». Это – всего несколько десятков квартир!

Зато жителей в комплексе становится все больше! В минувшую субботу дружное сообщество «Маяка Минска» пополнилось на 157 семей – владельцев квартир в доме «Рафаэль» пригласили на вручение ключей и предварительную приемку готовых квартир!

Дом «Рафаэль»

К слову, для будущих новоселов приглашение стало большой и приятной неожиданностью – дом должен сдаваться в эксплуатацию в августе, а был введен в эксплуатацию 31 января. Опережение графика более чем на полгода! Можно только представить себе, насколько приятным оказался этот сюрприз для тех, кто приобрел здесь квартиры!

Сергей Мищенко со своей семьей теперь переберется в новую квартиру – в доме «Рафаэль».

– Изначально причиной нашего переезда стали дети. Здесь новый район, новая школа с бассейном, хорошая инфраструктура, доступность всех детских кружков – все на месте! Поэтому мы и решили переехать в «Маяк Минска», – говорит глава семьи.

Сергей Мищенко, покупатель

Его семья – многодетная. Двое детей ходят в школу, а младшему ребенку – год и четыре месяца. Именно поэтому детская инфраструктура так волновала семью Мищенко.

– Мы уже стоим на очереди на новый садик! – радуется отец.

По его словам, изначально квартира выбиралась из-за вида, который открывается из окон.

– Спасибо менеджеру по продажам. Мы пешком прошли сначала на пятый этаж, потом на седьмой, и поднимались до тех пор, пока не добились того вида, о котором мечталось, – улыбается Сергей.

Мужчина умеет адекватно оценивать преимущества своей новой квартиры.

– Если рассматривать цену, качество и месторасположение, то мы получили квартиру по справедливой стоимости. Тем более, что нам, как многодетным, компанией была предоставлена хорошая скидка. Мы кредитовались на 20 лет по партнерской программе. Эту квартиру мы с женой рассматриваем как непосредственное вложение в будущее наших детей. Считаю, что мы сделали отличный выбор! – признался Сергей Мищенко.

Еще один будущий новосел – Евгений Имховик. Его квартира на 24-м этаже, и это его второе приобретение в комплексе «Маяк Минска»!

– Всегда хотел жить чем повыше. Первая квартира у меня в доме «Пикассо», на 19-м этаже, а здесь решил забраться на 24-й. Там отличный вид открывается на библиотеку, на парк. Чем выше квартира, тем лучше вид! – считает Евгений.

Евгений Имховик, покупатель

Парень считает, что квартиры в этом месте стоят своих денег.

– Тем более что у застройщика постоянно проводятся какие-то акции, есть скидки, и приобрести квартиру можно даже дешевле заявленной суммы! На мой взгляд, в Минске нет лучше района, чем «Маяк». Он развивается. Когда я заселялся сюда года два назад, на бульваре Пикассо еще не было ни одного открытого магазина. А сейчас сколько всего! И все на самом деле очень близко! – улыбается Евгений.

Самое время рассказать, как выглядит «Рафаэль» для тех, кто хотел бы еще успеть приобрести здесь квартиру.

У дома есть брат-близнец – «Гоген». Два здания высотой 25 этажей объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом. Здесь, в основании-подкове, будут располагаться кафе и рестораны, магазины и модные салоны, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Спустившись из квартиры вниз, можно в один миг оказаться в центре всех городских удовольствий!

Дома «Гоген» и «Рафаэль»

Здания расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы – вид из окон просто потрясающий!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Все квартиры – свободной планировки. В доме «Рафаэль» – свободны квартиры от 50 до 84 квадратных метров, в доме «Гоген» – от 47 до 77 «квадратов». На выбор покупателей – «евродвушки» и «трешки», а также четырехкомнатные евроквартиры, в которых гостиная функционально объединена с кухней.

Квартиры очень светлые – полностью застекленные лоджии расположены на всех жилых этажах. Французские окна от пола до потолка – со специальной тонировкой стекол, детскими замками безопасности и специальным небьющимся остеклением в нижней части.

Во всех квартирах полностью застекленные лоджии и французские окна

Дизайнерское лобби – светлое и просторное, с высокими потолками и местом для консьержа. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не прерывать прогулки с малышами и не подниматься в квартиры из-за каждой мелочи. Здесь же – специальный поддон для мытья лап домашних питомцев. Конечно же, в каждом из домов лобби посвящено творчеству того художника, именем которого названо здание!

Лобби дома «Рафаэль»

Лобби дома «Гоген»

Санитарная комната с пеленальным столиком

Все подъезды будут оснащены современной домофонной системой.

В каждом доме - по три скоростных бесшумных лифта компании OTIS.

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS

Особый плюс - для семей с маленькими детьми! Во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль» завершается строительство детского сада! Больше не нужно будет просыпаться заранее и тормошить сонного ребенка – до дверей группы дойти можно за три минуты!

Детский сад будет практически во дворе домов «Гоген» и «Рафаэль»

Удобно и автомобилистам – для машин предусмотрены открытые парковочные места по периметру квартала, можно использовать также просторную парковку через дорогу – у Национальной библиотеки.

Автомобилисты могут использовать просторную парковку через дорогу – у Национальной библиотеки

И вся эта роскошь – в совершенстве антуража практически завершенного комплекса «Маяк Минска»!

Этот престижный комплекс – первый в Минске, который возводился по принципу «город в городе», подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности.

Комплекс «Маяк Минска» построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной – его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Комплекс «Маяк Минска»

В комплексе проведено масштабное озеленение, высажено более 250 взрослых деревьев разного вида, выращенных в питомнике.

Отлично развито транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», здесь же – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Здесь есть все необходимое для жизни! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Еще одно место активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Здесь же расположен мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения – для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен бизнес-центр Dana Center. И великолепная «проходимость», как обозначают наличие потенциальных клиентов владельцы бизнеса. Один только ТРЦ Dana Mall – это около 2 млн посетителей ежемесячно!

Бизнес-центр Dana Center

Решиться на покупку квартиры в домах «Рафаэль» и «Гоген» – проще, чем кажется! Ведь финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, помогут осуществить мечту многим белорусским семьям со стабильным доходом!

К каждому клиенту у застройщика – индивидуальный подход. Менеджеры отдела продаж помогут выбрать площадь и планировку квартиры, а также способ и условия финансирования вашей покупки.

Все консультации возможны и дистанционно – по телефону. Вы вместе с менеджером сделаете свой выбор, и квартира будет за вами забронирована.

Самые выгодные условия продаж – это отличный партнерский кредит, лизинг и длительная рассрочка без процентов и переплат! Застройщик убежден, что любому из нас выгоднее платить за собственное жилье, чем ежемесячно отдавать схожие суммы за арендное. Для этого и предлагаются особые финансовые инструменты – компания предлагает стать собственниками жилья каждой семье!

И правильнее всего делать свой выбор именно сейчас! В кризис – время покупать, на пике – продавать.

Какие же финансовые инструменты предлагает застройщик?

Длительная, в комплексе «Маяк Минска» – до 5 лет, рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Первый взнос – от 30% стоимости квартиры.

Привлекательна и партнерская программ кредитования «Ипотека с нами» от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год. Затем – 14,19% на остальные годы.

Интересна «быстрая» кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделах продаж застройщика. Офис по продаже квартир в комплексе «Маяк Минска» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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