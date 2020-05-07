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Культура

Радиоконкурс «Маладыя таленты Беларусі»

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Радиоконкурс «Маладыя таленты Беларусі»

Инструментальный дуэт  гитаристов в составе  Коржова  Глеба,  учащегося   ГУО «Детская школа искусств №1 им. Е.К.Тикоцкого г.Бобруйска» и Барановской    Ксении,   учащейся   ГУО   «Детская  школа искусств №2 г.Осиповичи», признан лауреатом IХ Республиканского творческого радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі».

Радиоконкурс проводился с 1 по 30 апреля 2020 года.      Организатором радиоконкурса выступила Национальная  телерадиоко­мпания Республики Беларусь.
Радиоконкурс в 2020 году проводился  под знаком юбилейной даты – 75-летия Великой Победы. Выступление конкурсантов жюри оценивало дистанционно, по видеозаписям. Всего в адрес организаторов конкурса «Маладыя таленты Беларусi» поступило около 400 заявок, в финал  были допущены  157 конкурсантов.
Решением профессионального жюри во главе с председателем – народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным, были выбраны самые  яркие  выступления  участников  проекта.
По итогам выступления во всех трёх  турах,  инструментальный  дуэт  гитаристов в составе Коржова Глеба и Барановской Ксении  (номинация «Инструментальная музыка. Ансамбли», учитель  Абрамчук И.В.)   был удостоен  звания  лауреата  III  степени.

bobruisk.by

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