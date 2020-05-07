Радиоконкурс «Маладыя таленты Беларусі»

Инструментальный дуэт гитаристов в составе Коржова Глеба, учащегося ГУО «Детская школа искусств №1 им. Е.К.Тикоцкого г.Бобруйска» и Барановской Ксении, учащейся ГУО «Детская школа искусств №2 г.Осиповичи», признан лауреатом IХ Республиканского творческого радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі».

Радиоконкурс проводился с 1 по 30 апреля 2020 года. Организатором радиоконкурса выступила Национальная телерадиоко­мпания Республики Беларусь.

Радиоконкурс в 2020 году проводился под знаком юбилейной даты – 75-летия Великой Победы. Выступление конкурсантов жюри оценивало дистанционно, по видеозаписям. Всего в адрес организаторов конкурса «Маладыя таленты Беларусi» поступило около 400 заявок, в финал были допущены 157 конкурсантов.

Решением профессионального жюри во главе с председателем – народным артистом Беларуси Леонидом Захлевным, были выбраны самые яркие выступления участников проекта.

По итогам выступления во всех трёх турах, инструментальный дуэт гитаристов в составе Коржова Глеба и Барановской Ксении (номинация «Инструментальная музыка. Ансамбли», учитель Абрамчук И.В.) был удостоен звания лауреата III степени.

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