Радио — это любовь на всю жизнь. «ЗЕФИР ФМ» сегодня исполнилось 3 года

В свой день рождения Zефир принимает поздравления по телефону. В утреннем шоу #ПЯТЬПЯТНИЦ теплые слова прозвучали от Руслана Алехно, Ивана Пономарева, Виталия Гордея, Анастасии Зарицкой. Целый день в прямом эфире радиослушатели делятся своими историями о радио. За три года есть что вспомнить.

В 17.00 состоится премьера шоу, не имеющая аналогов в нашей стране… Интересно?

Шоу спасателей «С огоньком». Это познавательно-развлекательная программа о безопасности. Ведущие – спасатели МЧС Алексей Сафронов и Евгений Товстик.

Команда «ЗЕФИР ФМ»: Алена Родовская, Диана Станкевич, Макс Меньшиков, Андрей Котов, Владислав Марченко, Михаил Гутин, Алексей Бочкарёв, Аванес Степанян.

Служба новостей – Кристина Ариянц и Лилия Шайхова.

Музыкальный редактор – Андрей Ляпко и звукорежиссер Павел Зуев, соцсети – Виктор Чабан.

Алена Родовская, руководитель радио «ЗЕФИР ФМ»: «Для каждого опыт на радио уникален. Если человек умеет удерживать аудиторию только голосом, он способен развиваться в любом медиаполе. Именно с радио начиналась карьера многих телеведущих. Когда я говорю, что радио – это любовь на всю жизнь – это правда. Однажды попробовав – жить без него можно, но невозможно. Желаю, чтобы наши эфиры были полны только добрыми новостями и звучали в сердцах наших радиослушателей любимыми песнями».