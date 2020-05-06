0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Радио — это любовь на всю жизнь. «ЗЕФИР ФМ» сегодня исполнилось 3 года
Общество

Радио — это любовь на всю жизнь. «ЗЕФИР ФМ» сегодня исполнилось 3 года

256 0

Сегодня, 6 мая, свой День рождения отмечает ваша и наша любимая радиостанция – «ЗЕФИР ФМ»! Уже 3 года мы создаём настроение радиослушателей и первыми сообщаем главные новости Бобруйска

В свой день рождения Zефир принимает поздравления по телефону. В утреннем шоу #ПЯТЬПЯТНИЦ теплые слова прозвучали от Руслана Алехно, Ивана Пономарева, Виталия Гордея, Анастасии Зарицкой. Целый день в  прямом эфире радиослушатели делятся своими историями о радио. За три года есть что вспомнить.

В 17.00 состоится премьера шоу, не имеющая аналогов в нашей стране… Интересно?

Шоу спасателей  «С огоньком». Это познавательно-развлекательная программа о безопасности. Ведущие – спасатели МЧС Алексей Сафронов и Евгений Товстик.

Команда «ЗЕФИР ФМ»: Алена Родовская, Диана Станкевич, Макс Меньшиков, Андрей Котов, Владислав Марченко, Михаил Гутин, Алексей Бочкарёв,  Аванес Степанян.

Служба новостей – Кристина Ариянц и Лилия Шайхова.

Музыкальный редактор – Андрей Ляпко и звукорежиссер Павел Зуев, соцсети – Виктор Чабан.

Алена Родовская, руководитель радио «ЗЕФИР ФМ»: «Для каждого  опыт на радио уникален. Если человек умеет удерживать аудиторию только голосом, он способен развиваться в любом  медиаполе.  Именно с радио начиналась карьера  многих телеведущих.  Когда я говорю, что радио – это любовь на всю жизнь – это правда. Однажды попробовав – жить без него можно, но невозможно. Желаю, чтобы наши эфиры были полны только  добрыми новостями и звучали в сердцах наших  радиослушателей любимыми песнями».

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости