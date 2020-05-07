Радийное шоу спасателей стартовало в Бобруйске

В эфире самого сладкого радио страны Zefir.fm стало по-настоящему жарко. В день рождения бобруйской радиостанции 6 мая стартовала новое часовое шоу «С Огоньком».

Ведущими противопожарной программы стали инспекторы Бобруйского горрайотдела по ЧС Евгений Товстик и Алексей Сафронов. Со слов радийщиков, это уникальная программа, ведь в стране нет подобного шоу, где люди в пагонах самостоятельно ведут прямой эфир, управляют профессиональным пультом и включают джинглы. Первая программа была посвящена автономному пожарному извещателю, как одному из самых обсуждаемых предметов в области безопасности. Более того подобные полезные предметы ди-джеи-спасатели будут разыгрывать в прямом эфире регулярно. Выиграть подарок от МЧС можно дозвонившись в студию и отгадав таинственный предмет спрятанный в «черном ящике».

Дополнят часовую программу дайджесты городских и мировых ЧС, рубрики «Устами младенца» и «мобильный помощник», актуальные опросы в соцсетях. Шоу спасателей будет выходить по четвергам в 16.00 на частоте 95.4 фм. Также услышать прямой эфир шоу «С огоньком» можно через мобильное приложение Зефир фм или на сайте zefir-fm.by.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС.