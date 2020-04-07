Работники МЧС желают всем крепкого здоровья и напоминают правила безопасного поведения на природе
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Теплая весна побуждает всех выбираться из своих стен и организовывать пикники. Как правило, такие уикенды сопровождаются разведением костров и установкой мангалов. Дело понятное. А вот последствия порой печальные. Для того чтобы ваш отдых не оказался слишком «дорогим», МЧС напоминает:
Согласно статье 15.58 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь – разжигание костров в запрещенных местах – штраф до 12 б.в. либо предупреждение.
Согласно статье 15.57 КоАП РБ - незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов на земельных участках влекут наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.
Не проходите мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами сообщайте о возгораниях в дежурную службу МЧС по телефонам: 101, 112.
Будьте здоровы и берегите природу.