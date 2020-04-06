Работники БРСМ и волонтеры «Доброго сердца» помогают пожилым бобруйчанам
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Штатные работники городской организации БРСМ и волонтеры «Доброго сердца» Бобруйского государственного торгово-экономического профессионально-технического колледжа 31 марта с доброй миссией посетили почетного ветерана труда завода ОАО «БЗТДиА» Валентину Красноносову.
В силу возраста, 1 июля женщине исполнится 80 лет, бобруйчанке с домашними хлопотами справляться тяжело. А пришедшие на помощь работники и волонтеры оказали посильную помощь и навели порядок в квартире: вымыли окна, батареи, карнизы, полы, везде убрали пыль.
Валентина Артемовна выразила благодарность за проделанный труд.
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