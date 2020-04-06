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Работники бобруйской «Белшины» заняли 3 место в конкурсе «Белнефтехима» на лучшее рационализаторское предложение

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Работники бобруйской «Белшины» заняли 3 место в конкурсе «Белнефтехима» на лучшее рационализаторское предложение

Третье место конкурсная комиссия присудила специалистам бобруйского ОАО «Белшина» --  авторам рационализаторского предложения по оптимизации рецептуры протектора сельскохозяйственной шины на заводе массовых шин.

Над новациями работали главный химик-начальник центральной заводской лаборатории Андрей Люштык, а также инженер-технолог второй категории ЦЗЛ ИТЦ Ирина Локтик, инженер-технолог ЦЗЛ ИТЦ Валентина Павлова, бывшие работники ЦЗЛ ИТЦ Надежда Климович и Татьяна Валенчиц.

Как сообщили на предприятии, внедрение рационализаторского предложения позволит сэкономить денежные средства и повысить качество продукции.

mogilevnews.by

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