Работа бобруйских рукодельников оказалась в призерах республиканского конкурса «Спасатели глазами детей»

Среди призеров оказалась работа Бобруйских рукодельников. Специальным призом в номинации «За лучший инновационный подход» награждена работа «Безопасный дом». Авторы творения Корзун Максим, 15 лет, Гришков Тимофей, 15 лет и Шевцов Павел, 17 лет. (ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска», объединение по интересам «Робототехника»).

Поздравляем лауреатов и желаем творческих успехов!!!