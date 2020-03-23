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Общество

Работа бобруйских рукодельников оказалась в призерах республиканского конкурса «Спасатели глазами детей»

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Работа бобруйских рукодельников оказалась в призерах республиканского конкурса «Спасатели глазами детей»

Спасатели подвели итоги 22-го Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей» в 2020 году.

Среди призеров оказалась работа Бобруйских рукодельников. Специальным призом в номинации «За лучший инновационный подход» награждена работа «Безопасный дом». Авторы творения Корзун Максим, 15 лет, Гришков Тимофей, 15 лет и Шевцов Павел, 17 лет. (ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска», объединение по интересам «Робототехника»).

Поздравляем лауреатов и желаем творческих успехов!!!

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