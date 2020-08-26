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Город

Работа бобруйчанок одержала победу в областном конкурсе комиксов МЧС

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Работа бобруйчанок одержала победу в областном конкурсе комиксов МЧС

Безопасное лето сочными, разноцветными красками и образами воплотилось в детском творчестве. А путеводителем этого действия стал областной конкурс комиксов среди воспитанников воспитательно-оздоровительных учреждений образования Могилевской области, рассказала старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших.

Более 100 работ, прошедших районный и городской отборы, боролись за победу. Разная техника, исполнение, а цель одна - безопасность!

Про то, что думают звери, когда люди нарушают покой их лесной жизни, жгут костры, захламляют пространство красноречиво описали бобруйчанки Каролина Милишкевич и Настя Забелло.

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