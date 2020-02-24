QR-код вместо наклейки на стекло: «Белтехосмотр» о новшествах для автолюбителей

Уже создаются электронные паспорта на автомобили, идет уход от бумажных носителей. В ближайшем будущем планируем осуществлять выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в электронном виде. В обычном QR-коде будет "зашита" информация о пройденном гостехосмотре. Предложения уже направлены в Минтранс. Обычная наклейка на стекло о прохождении гостехосмотра - вчерашний день.

После доработки сайта предприятия в "Личном кабинете" можно будет ознакомиться с историей своего автомобиля, записаться на гостехосмотр, оплатить услуги, совершить другие действия.

Указом №492, подписанным в декабре 2019 года, введен новый перечень документов, необходимых для проведения гостехосмотра и административной процедуры на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Водителю не нужно представлять работнику диагностической станции талон к водительскому удостоверению, а также разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств. Это же касается и медицинской справки о состоянии здоровья.

С 1 апреля 2020 года физлицам для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении не потребуется представлять сертификат о прохождении гостехосмотра. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям такой сертификат и медсправку о состоянии здоровья водителя необходимо будет представлять для получения разрешения на допуск до внесения соответствующих изменений в законодательство, регулирующее проведение административных процедур в отношении субъектов хозяйствования.