QR-код для проезда без хлопот. Купить билет в автобусе можно в один клик

Нужная в условиях распространения коронавирусной инфекции услуга появилась в Бобруйске. На городских автобусных маршрутах стала доступна технология бесконтактной оплаты проезда с помощью мобильного платежного сервиса «Оплати».

Новую для бобруйчан бесконтактную технологию презентовали 8 мая на пресс-конференции, которая прошла в «Белинвестбанке». В ней приняли участие первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома Игорь Кисель, главный инженер Бобруйского филиала Автобусный парк №2 ОАО «Могилевоблавтотранс» Александр Гацко, директор компании LWO и член Совета по развитию цифровой экономики Олег Кондратенко, заместитель управля­ющего дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области Ирина Глусцова.

Теперь для покупки билета достаточно только смартфона и QR-кода, наклеенного в салоне автобуса. Никаких лишних контактов, наличных денежных средств или бумажных талонов – быстро и удобно. В последнее время на первый план выходит безопасность – сложная эпидемиологическая обстановка накладывает свой отпечаток. Билет в электронном виде максимально минимизирует контакты.

Приобрести smart-билет, а соответственно воспользоваться сервисом, может любой житель страны независимо от того, клиентом какого банка он является. Пока эта услуга доступна в тестовом режиме в двух городских автобусах, в планах – запустить приложение во всем общественном транспорте Бобруйска.

– Билет в электронном виде, или smart-билет, содержит всю необходимую информацию о поездке: номер транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, номер билета, дату и время его покупки, стоимость, а также остановочный пункт, до которого он действителен, – рассказала Ирина Глусцова.

Сервис тестировался в жестких условиях: QR-коды разрисовывали, обрезали, засвечивали, люди закрывали часть кода или делали зеркальное отображение на дверь. Коды работают с расстояния полтора-два метра.

Проверка такого билета не преду­сматривает сложных схем. Пассажир через приложение «Оплати» сканирует QR-код кондуктора, и на его смартфоне отображается купленный билет со статусом «Оплачен». Если билет недействителен, под ним появится соответствующая надпись. Сервис предусматривает защиту от «зайцев»: электронным билетом нельзя будет воспользоваться несколько раз или переслать его на другой смартфон.

Важно: новые технологии не отменяют присутствия кондуктора в салоне, по­этому те, кто еще пользуется кнопочными телефонами или не слишком хорошо технически подкован, например пожилые граждане, смогут купить и бумажный талон.

– Не впервые рассматриваем подобные предложения, чтобы внедрить в Бобруйске, – добавил Игорь Кисель. – Высокие технологии принесут преимущества горожанам — не нужно будет волноваться о покупке талона, о наличии с собой денежных средств: зашел и сразу оплатил с помощью телефона.

Новая технология удобна и для транспортных организаций. С одной стороны, она не требует дорогостоящих технических приспособлений, которые, как правило, еще и недешевые в обслуживании. С другой – дает возможность лучше узнать своих клиентов и оптимизировать маршруты в соответствии с пассажиропотоком. Оплаченная за билет сумма без комиссии и процентов сразу попадает на счет автопарка.

– Всего в автобусном парке насчитывается 160 единиц техники, – отметил Александр Гацко. – Ежедневно в Бобруйске городские маршруты обслуживает более 80 автобусов. Сегодня продажа и проверка билетов в электронном виде по QR-коду доступна на первых двух транспортных средствах. Дальше оперативно мы готовы тиражировать сис­тему. Она обеспечит нам доступность, скорость и безопасность приобретения билетов.

К слову, благодаря такому способу оплаты у бобруйчан появится возможность участвовать и в благотворительности.

– Для меня Бобруйск – родной город, и в Год малой родины хочется не только создать своим землякам комфорт и удобство в оплате проезда в общественном транспорте, но и в сложный период поддержать наших медиков, которые трудятся на «передовой», – подчеркнул Олег Кондратенко. – На какую сумму бобруйчане приобретут билеты на проезд с помощью мобильного платежного сервиса «Оплати» в мае, на такую же сумму компания LWO закупит средства индивидуальной защиты для медработников. Производителя мы выбрали тоже бобруйского – ОАО «Славянка». Защитные средства будут переданы в местные больницы и на станцию скорой и неотложной медицинской помощи. Поэтому каждый smart-билет в этом месяце в Бобруйске станет помощью и знаком благодарности нашим медикам.

Стоит отметить, что, кроме возможнос­ти традиционных платежей и расчетов в организациях торговли и сервиса, «Оплати» позволяет совершать переводы денежных средств без комиссии родным, близким, друзьям прямо в чате. При этом можно параллельно переписываться, как в традиционном мессенджере. Уникальная функция приложения – создание групповых кошельков с любым количеством участников и сбор средств на общие цели. Еще одна из многочисленных функций, очень актуальных сегодня, – благотворительный сбор средств. В «Оплати» он сейчас организован для медицинских работников.

Краткая инструкция по покупке smart-билета:

1. Установите на смартфон приложение «Оплати». Скачать его можно в App Store или Play Maркет бесплатно.

2. Пополните электронный кошелек с карточки любого банка (без процентов и комиссий).

3. В приложении нажмите на иконку сканера QR-кодов.

4. Направьте смартфон с открытым сканером на наклейку с QR-кодом в салоне транспортного средства (работает на расстоянии до 2 метров).

5. На экране смартфона появится информация о покупаемом билете.

6. Выберите количество билетов, которое вам необходимо, и нажмите «Оплатить».