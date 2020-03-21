Пять станций метро закрыты в Минске 21 и 22 марта

Временно закрыты для пассажиров станции "Молодежная", "Пушкинская", "Спортивная", "Кунцевщина", "Каменная Горка". Ограничения действуют в связи с врезкой стрелочного перевода между 2-й и 3-й линиями метро.

Поезда по Автозаводской линии 21 и 22 марта следуют на участке станций "Могилевская" - "Фрунзенская".

На время закрытия станций курсирует дополнительный наземный транспорт. Так, организовано движение скоростного автобуса №913С "Ст.м. Каменная Горка - ст.м. Октябрьская". От станции метро "Каменная Горка" до "Фрунзенской" можно доехать троллейбусами №13 "ДС Сухарево-5 - Городской Вал" и №13Д "ДС Запад-3 - Городской Вал". Для проезда к станциям Московской линии метро предлагают воспользоваться троллейбусами №25, 25Д "ДС Кунцевщина - ст.м.Петровщина". Троллейбус №31 довезет от "Кунцевщины" и "Спортивной" до "Михалово", троллейбус №44 - от "Спортивной" и "Пушкинской" до "Площади Ленина".

В обычном режиме метро возобновит работу 23 марта в 5.30.