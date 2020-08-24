Пьяный пассажир автомобиля в Бобруйске ударил сотрудника ГАИ

В Бобруйске пьяный пассажир автомобиля ударил сотрудника ГАИ. Как сообщили в УВД облисполкома, 19 августа сотрудники ДПС ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома несли службу по контролю за безопасностью дорожного движения. Около трех часов ночи их внимание привлек «Renault Scenic» - возникло подозрение, что за рулем может находиться человек в состоянии алкогольного опьянения.

- После остановки транспортного средства данное предположение подтвердилось: транспортным средством управлял нетрезвый бобруйчанин 2001 г.р. Ко всему прочему у молодого человека не было водительского удостоверения, на тот момент он еще учился в автошколе. Рядом на пассажирском сидении находился его отчим 1988 г.р., который также был пьян, - рассказали в УВД облисполкома.

В ходе разбирательства пассажир в целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника Госавтоинспекции при исполнении им служебных обязанностей ударил правоохранителя кулаком в лицо и голову, причинив телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело.