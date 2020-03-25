Пьянство – один из факторов совершения преступлений в семейно-бытовой сфере

С начала текущего года в Могилевской области отмечается рост количества совершенных убийств, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, умышленных причинений тяжких телесных повреждений. При этом, 34,1% всех видов преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения.

С 23 по 27 марта 2020 года на территории Бобруйска проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение преступлений совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказал старший инспектор профилактики отделения охраны правопорядка и профилактики майор милиции Григорий Лапей, специфика работы милиции по профилактике преступлений, совершаемых на почве бытовых отношений, заключается не только в организации эффективной системы реагирования на сигналы об уже совершенных правонарушениях, но и проведении упреждающих мероприятий по выявлению «проблемных» семей. Как правило, в таких семьях возникают острые бытовые конфликты, чреватые трагическими последствиями. Также, в осуществлении воспитательной работы с лицами, в отношении которых прогнозируется возможность преступного поведения в быту.

Одной из важнейших задач является профилактика правонарушений в семейно-бытовой сфере.

В этих целях участковые инспекторы милиции, сотрудники ИДН, психиатры-наркологи будут проводить совместные рейды по месту жительства неблагополучных семей, в которых родители-пьяницы устраивают скандалы.

Сегодня бытовая преступность представляет собой особую социальную опасность, вызывает необходимость постоянного совершенствования работы по ее профилактике.

В сфере быта, как правило, совершается каждое третье убийство и тяжкое телесное повреждение. Причем при совершении бытовых преступлений возрастает немотивированная жестокость, зачастую поведение преступников не поддается здравой логике и рассудку.

Как правило, правонарушения данного вида совершают лица, ведущие антиобщественный образ жизни, в прошлом судимые за умышленные преступления, но не вставшие на путь исправления. Это, обычно алкоголики, бытовые пьяницы, постоянно нарушающие общественный порядок (совершающие хулиганские действия), занимающиеся истязаниями, издевающиеся над членами семьи, родственниками, соседями.

Также лица, ранее в целом характеризовавшиеся положительно, совершают преступления в сложных конфликтных ситуациях в ответ на неправильное, часто даже противоправное поведение потерпевших (угрозы, насилие, издевательства и т.д.). Преступления они совершают во многом случайно, часто в нетрезвом состоянии или под влиянием ситуации, других участников.

К числу наиболее важных криминогенных условий следует отнести пьянство, поскольку употребление спиртных напитков, а тем более систематическое, способствует угасанию тонких, эмоциональных переживаний, ослаблению или потере самоконтроля, проявлению жестокости, грубости, вспыльчивости и агрессивности. Опьянение резко обостряет и другие отрицательные качества характера, чувства мести, ревности.

Если вы стали жертвой правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, либо Вам причинены телесные повреждения членом семьи, управление внутренних дел рекомендует незамедлительно обратиться в орган внутренних дел по месту жительства, где будет выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений.

Официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома

Татьяна Горбанюк. Видео МВД