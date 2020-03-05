Пьяная могилевчанка выбросила ребенка в окно. Ее будут судить

История произошла днем 2 декабря 2019 года. Обвиняемая гостила у родственников в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома.

Находясь в пьяном состоянии, могилевчанка умышленно попыталась лишить жизни малолетнего мальчика. Она взяла ребенка на руки, вышла с ним на балкон и бросила в открытое окно. При этом, она понимала, что в силу возраста ребенок был совершенно беззащитен и не мог как-либо сопротивляться. Мальчик упал с высоты 2,7 м — расстояние от окна до земли, которая, к слову, была промерзшая и припорошенная снегом. Малыш был легко одет, а в то время на улице было около 2 градусов ниже нуля.