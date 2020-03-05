Пьяная могилевчанка выбросила ребенка в окно. Ее будут судить

В Могилевский областной суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 45-летней жительницы областного центра, покушавшейся на убийство ребенка 2019 г.р
История произошла днем 2 декабря 2019 года. Обвиняемая гостила у родственников в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома.
Находясь в пьяном состоянии, могилевчанка умышленно попыталась лишить жизни малолетнего мальчика. Она взяла ребенка на руки, вышла с ним на балкон и бросила в открытое окно. При этом, она понимала, что в силу возраста ребенок был совершенно беззащитен и не мог как-либо сопротивляться. Мальчик упал с высоты 2,7 м — расстояние от окна до земли, которая, к слову, была промерзшая и припорошенная снегом. Малыш был легко одет, а в то время на улице было около 2 градусов ниже нуля.
В результате падения ребенок получил опасную для жизни травму: закрытый перелом затылочной кости. Вскоре на помощь пострадавшему поспешил прохожий, поэтому завершить задуманное обвиняемая не смогла. Мальчика оперативно доставили в больницу.
Действия женщины квалифицированы по ч. 1 ст. 14 и п. п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 УК. Ранее примененная к могилевчанке мера пресечения в виде заключения под стражу до суда остается без изменений.