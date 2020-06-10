Путешествуя по краю родному. Многолетний опыт путешествий клуба «Родина» ОАО «Белшина»

Летом обычно планов громадье. Но нынешняя отпускная пора у многих пройдет совершенно по-другому сценарию. Вместо моря и пляжа с белым песочком мы больше обратим внимание на местные достопримечательнос­ти. Только представьте: река сереб­рится на солнце, байдарка скользит по водной глади, по берегам – красивейшие пейзажи, а вечером – костер, каша с дымком и горячий ароматный чай, разговоры о жизни, а может, и песни под гитару… Чем плохой отдых? Романтика туризма. В Бобруйске живут люди, которые десятилетиями предпочитают отдыхать именно так. Это туристы клуба «Родина» ОАО «Белшина». Думаю, их многолетний опыт путешествий вполне пригодится сейчас и другим.

Председатель клуба Владимир Поз­няк занимается туризмом 40 лет. Вмес­те с единомышленниками прошел за эти годы тысячи километров дорог, сплавлялся по рекам на байдарках, преодолевая пороги, поднимался к вершинам гор, участвовал в велосипедных и лыжных походах. А начиналась его «карьера» с желания покорить горы. Владимир в 1981 году приехал из Гродно по направлению работать на шинный комбинат. Бобруйск для него город чужой, знакомых и родственников здесь не было, работа, общежитие… Свободное время хотелось проводить интересно и с пользой. Молодой человек познакомился с заводскими туристами, и появился свой круг общения. С новым коллективом тогда впервые и отправился в горы.

– В Дагестан делали походы по 50 человек. На майские праздники ехали, целый вагон занимали. До Махачкалы поездом, а там уже пешком в горы. Один раз сходил, еще захотелось, – вспоминает Владимир Владимирович первые шаги в туризме.

В советское время были семинары, лекции, обучения, на практике в походах наблюдал и перенимал знания у опытных туристов. Сейчас сам молодежи многое рассказываю.

Философия туризма

Официально клуб туристов «Родина» был создан 30 декабря 1981 года по ходатайству профсоюзного комитета «с целью массового развития самодеятельного туризма и привлечения к здоровому образу жизни работников предприятия». До этого действовал кружок, организованный Виктором Овсянниковым, который водил небольшие группы в пешеходные походы по Беларуси. Некоторые туристы «Родины» в то время были участниками и городского спортивного туристского клуба «Меридиан», набирались там опыта и знаний для организации сложных путешествий.

Владимиру Позняку было интересно не просто ходить в походы, но и развиваться в направлении спортивного туризма. Он постепенно повышал сложность от 1-й до 5-й категории, и с 1987 года стал кандидатом в мастера спорта.

– Я когда-то для себя определил, что 1-я, 2-я, 3-я категории – развлекательный туризм, 4-я и 5-я – спортивный, пос­ле которого туристами остаются на всю жизнь. В Беларуси самая высокая сложность велопоходов – 2-я. Это если дороги по лесистой местности, по болотам. Ну а если по воде или по ровным дорогам на велосипедах и в пеших походах, то 1-я. В такие путешествия можно брать и новичков, отдых организуем с удовольствием. Мы заинтересованы, чтобы в клубе было больше участников, – рассказывает председатель «Родины». – Но главная цель – привлечь бобруйчан, которые потом смогут ходить и в походы сложной категории. Их можно организовать только в горных районах за пределами нашей страны: Карелии, Алтае, Приэльбрусье, Карпатах. Сейчас в клубе около 50 человек, многие выбирают высококатегорийные походы. Но надо понимать, что не каждый год получается сходить по сложному маршруту. Например, на поход 5-й категории нужны целый месяц и отпуск именно летом. А «по мелочам» походы выходного дня проводятся в клубе довольно часто. Велосипедные путешест­вия неплохие получаются и пользуются популярностью у молодежи. Павел Снитко работал на «Белшине» (недавно уехал, правда) и делал велосипедные походы в Норвегию, Исландию, Лаос, Вьетнам, Камбоджу. Из молодых шинников Александр Врублевский, Марина Чилик – тоже хорошие руководители путешествий по Беларуси и Карелии. Все любители, энтузиасты туризма.

В клубе «Родина» вместе путешест­вуют и общаются люди любого возраста. Надо отметить, среди активных участников много женщин. В походы взрослые иногда берут детей и внуков. Турист­ский отдых получается бюджетным и необычайно богатым на позитивные эмоции.

Новизна и сложность

Из наиболее значимых достижений клуба «Родина» можно назвать недавние победы на чемпионате Беларуси по спортивному туризму (1-е место) и на чемпионате мира (3-е место). В марте победителей в номинации «Водные походы 5-й категории сложности» награждали в Минске. Маршрут нашей команды в российских Саянах в августе 2019 года пролегал по трем рекам: Урику – Узино – Оноту. Международная судейская комиссия по достоинству оценила новизну и вклад бобруйских путешественников в будущие туристические маршруты.

– В наших кругах уже все пути известны, обозначены на картах, описаны сложности маршрутов, перевалы в горах, пороги на реках. Особых препятствий (кроме тех, о которых знаешь) обычно не возникает. Но когда хочешь найти что-то новое, отдаленное, более сложное, выбираешь малоисхоженные места. Так было и в интереснейшем водном походе в Сая­нах, где мы проходили на катамаранах реки в глухих местах, – рассказывает Владимир Позняк. – Нас было шестеро. Днем речные пороги преодолеваем, вечером на берегу ночуем. Условия туризма там для физически выносливых. Продукты заранее рассчитывали, сколько взять, чтобы не тяжелый рюкзак был. В водных походах, если бывает переход на другую реку, все на себе несешь, в том числе средства сплава. В Саянах в тот раз переходили 40 км: где по тропе, где по лесу, мху и бурелому, через два перевала. Один шинник-турист шутил: «На курортах все включено, а мы отдыхаем там, где все выключено». Зато удовольствие для человека со спортивным уклоном, впечатлений – с лихвой. И красота необыкновенная!

Среди лесов и озер

Раньше в клубе «Родина» много делали пешеходных походов по Беларуси. В настоящее время у бобруйчан наиболее популярными стали водные и велосипедные. Владимир Поз­няк тоже предпочитает путешествовать по воде. Опытный турист советует обязательно побывать на самых красивых небольших белорусских реках: Птичи, Страче, Дрысе, быстрой Овсянке, что течет среди лесов и озер. Еще весьма интересный водный маршрут, по мнению Владимира Владимировича, пролегает на юго-востоке от Полоцка по рекам Шоше и Мнюте.

– Шоша начинается с озера Шо (центр Европы, кстати) по глухим лесам, потом Мнюта – по цепи озер. На Мнюте много бывших мельниц, образуются пороги. Река идет по каньону, борта метров по 30, каменистое дно, течение стремительное. Жимолость дикая по берегам растет. Вообще виды белорусской природы великолепные, – восхищается председатель клуба.

В отдаленных районах иногда даже животные встречаются туристам. В последнее время, заметил Владимир Позняк, лис очень много. Однажды они с друзья­ми шли по речке Сдвиге (Брестская область), в глуши болот и рядом по берегу долго бежал лисенок, не боялся людей. А вот на Камчатке, Алтае, в Карелии можно и с медведем «познакомиться».

Познать мир

Для Владимира Позняка туризм – хобби на всю жизнь и хорошее времяпрепровождение. Ему интересно путешествовать и открывать новые нехоженые тропы, общаться и наблюдать, как люди в походах раскрываются и даже воспитываются. Ведь в туристском коллективе на первом месте порядочность, надежность и уважение друг к другу.

Всем, кто готов провести время активно, отправившись в путешествие по родным местам на велосипеде, пешком с рюкзаком или выбрав водный поход, Владимир Позняк говорит:

– Не бойтесь самодеятельного туризма и физических нагрузок во время отпусков. Мне кажется, что в жизни важнее всего положительные эмоции. А путешествия в природной среде наиболее богаты впечатлениями. Каждый человек хорошо помнит свое детство. Почему? Там были самые яркие и сильные ощущения, ведь мы познавали мир.

Маргарита Бушуева.