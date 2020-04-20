Путь в профессию строителя начинается в Бобруйском строительном колледже!

Сегодня «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж», имея давние традиции и солидную историю, готовит квалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям строительного производства. Выпускники 9-х и 11-х классов приходят получать профессионально-техническое образование по следующим профессиям:

ДНЕВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

После 9 классов – срок обучения 3 года

электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3-го разряда, электрогазосварщик 3-го разряда, бетонщик 3-го разряда; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда, электромонтер охранно-пожарной сигнализации 3-го разряда; штукатур 4-го разряда, маляр (строительный) 3-го разряда, облицовщик-плиточник 3-го разряда. каменщик 3-го разряда, монтажник строительных конструкций 3-го разряда, электросварщик ручной сварки 3-го разряда.

ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

После 11 классов – срок обучения 1 год

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда; каменщик 3-го разряда.

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (срок обучения 2 г. 7 мес.)

Квалификация техник-электромеханик.

В период обучения в колледже ребята не только сидят за партами, оттачивают свое профессиональное мастерство, но и принимают активное участие в различных областных, республиканских конкурсах и соревнованиях по итогам, которых, награждаются дипломами и грамотами. Стало доброй традицией участие детей в студотрядовском движении «Трудовой семестр», в котором колледж, благодаря слаженному труду учащихся, не первый год удостоен звания «Лучший строительный отряд». Также ежегодно учащиеся колледжа получают почетное звание «Студент года» в различных номинациях. Что касается конкурса профессионального мастерства «WorldSkills Belarus», то в 2020 году строительный колледж представит нашу область в г. Минске на заключительном этапе конкурса.

100 процентов наших ребят трудоустраиваются без проблем, а за многими еще на третьем курсе выстраивается очередь.

Ключевыми предприятиями колледжа, на которых учащиеся получают свое первое рабочее место являются: ОАО УКХ «Бобруйскагромаш», ОАО «БЗТДиА», ОАО «БЗТДиА» ф-л «Воротынь», ОАО «Бобруйский машиностроительный завод», ОАО «Белшина», ОАО Могилевская СПМК-109, ф-ал «Бобруйские электрические сети» РУП «Могилевэнерго», ОАО «Мозырьсоль», БУКДПОЖФ Первомайского р-на, ЗАО «Легпромразвитие», ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «Бобруйский завод КПД», ф-ал «БТС» РУП «Могилевэнерго», ОАО «Осиповичский завод автомобильных агрегатов», Бобруйское государсивенное предприятие теплоэнергетики, ОАО «Бобруйский завод биотехнологиий», ОАО «Беларуськалий», ОАО «Славянка», ОАО «Красный пищевик», Могилевская дистанция электроснабжения, ОАО «Газ пром транс газ».

Для подготовки квалифицированных рабочих на сегодняшний день колледж располагает хорошей материальной базой, а именно:

- учебный корпус, где расположены учебные кабинеты, учебно-производственные мастерские, столовая, актовый зал, спортивный и тренажерный зал;

- общежитие, где расположены жилые комнаты, библиотека с читальным залом, комната отдыха, комнаты самоподготовки, секции кружковой работы.

Колледж укомплектован опытными кадрами преподавателей и мастеров производственного обучения. 70% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную категорию.

Более подробную информацию о поступлении можно узнать по телефону

8 0225 72-46-84 или на сайте: bgsptk.bobr.by