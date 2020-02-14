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Пуск производства сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК осуществил Александр Лукашенко

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Пуск производства сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК осуществил Александр Лукашенко

Символический пуск оборудования линии по производству сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК, осуществил президент Бедаруси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

С участием китайской компании инжиниринга САМСЕ новое производство создавалось последние несколько лет. Срок реализации проекта был значительно увеличен: в сотрудничестве с партнерами возникали серьезные сложности и противоречия. Пришлось завершать работу силами белорусских подрядных организаций.

За 2019 год произведено 146,9 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы - в режиме пробного производства, которое смог обеспечить самостоятельно Светлогорский ЦКК. Отечественным потребителям поставлено порядка 20%. Более 1 тыс. т в сутки - достигнут результат по выпуску сульфатной беленой целлюлозы, что эквивалентно 88% проектной мощности - в конце декабря прошлого года. По проекту мощность производства, в целом, составляет 400 тыс. т в год.

На международных рынках сульфатная беленая целлюлоза высоко востребована и важна для внутреннего импортозамещения. Она применяется в производстве изделий санитарно-гигиенического назначения, картона, писчих, упаковочных и полиграфических бумаг, обоев. Таких современных производств на постсоветском пространстве нет. Светлогорский ЦКК, на сегодня, - единственный новый целлюлозный завод в странах СНГ.

В целом Светлогорский ЦКК, производственной мощностью более 200 тыс. т целлюлозно-бумажной продукции в год, является крупнейшим предприятием лесопромышленного комплекса СНГ. Порядка $100 млн достигает объем продаж.

Комбинатом экспортировано продукции на $64,2 млн - в 2019 году, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году. На долю целлюлозы, из общей суммы экспорта, пришлось $52,1 млн - в 3,7 раза больше, чем в 2018 году.

Александр Лукашенко тепло пообщался с работниками завода в центральном пункте управления. Египтянин Феди Халиль, который уже около 7 лет живет с семьей в Беларуси, оказался одним из них.

Через несколько дней буду на родине этого работника, отметил Александр Лукашенко. "Мы тебя там вспомним. И даже Президенту аль-Сиси (Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси. - Прим. БЕЛТА) об этом скажу. Обязательно про тебя расскажу", - сказал белорусский лидер.

 

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