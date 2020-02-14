Пуск производства сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК осуществил Александр Лукашенко

С участием китайской компании инжиниринга САМСЕ новое производство создавалось последние несколько лет. Срок реализации проекта был значительно увеличен: в сотрудничестве с партнерами возникали серьезные сложности и противоречия. Пришлось завершать работу силами белорусских подрядных организаций.

За 2019 год произведено 146,9 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы - в режиме пробного производства, которое смог обеспечить самостоятельно Светлогорский ЦКК. Отечественным потребителям поставлено порядка 20%. Более 1 тыс. т в сутки - достигнут результат по выпуску сульфатной беленой целлюлозы, что эквивалентно 88% проектной мощности - в конце декабря прошлого года. По проекту мощность производства, в целом, составляет 400 тыс. т в год.

На международных рынках сульфатная беленая целлюлоза высоко востребована и важна для внутреннего импортозамещения. Она применяется в производстве изделий санитарно-гигиенического назначения, картона, писчих, упаковочных и полиграфических бумаг, обоев. Таких современных производств на постсоветском пространстве нет. Светлогорский ЦКК, на сегодня, - единственный новый целлюлозный завод в странах СНГ.

В целом Светлогорский ЦКК, производственной мощностью более 200 тыс. т целлюлозно-бумажной продукции в год, является крупнейшим предприятием лесопромышленного комплекса СНГ. Порядка $100 млн достигает объем продаж.

Комбинатом экспортировано продукции на $64,2 млн - в 2019 году, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году. На долю целлюлозы, из общей суммы экспорта, пришлось $52,1 млн - в 3,7 раза больше, чем в 2018 году.

Александр Лукашенко тепло пообщался с работниками завода в центральном пункте управления. Египтянин Феди Халиль, который уже около 7 лет живет с семьей в Беларуси, оказался одним из них.

Через несколько дней буду на родине этого работника, отметил Александр Лукашенко. "Мы тебя там вспомним. И даже Президенту аль-Сиси (Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси. - Прим. БЕЛТА) об этом скажу. Обязательно про тебя расскажу", - сказал белорусский лидер.

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