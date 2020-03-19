Пункты отдыха, питания и заправки авто для международных перевозчиков определены в Беларуси. В Могилевской области — их три
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В соответствии с решением Межведомственной рабочей группы по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом, в Республике Беларусь Министерство транспорта и коммуникаций определило пункты отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств нерезидентов Республики Беларусь, которые необходимо использовать при транзитном проезде по территории республики международными автомобильными перевозчиками. Контроль за исполнением поручено обеспечить Транспортной инспекции Минтранса, начиная с 00.00 19 марта.
На территории Могилевской области таких пунктов три:
- автодорога М-5 АЗС №29 Белоруснефть – 131 км;
- автодорога М-8 АЗС №15 Белоруснефть – 278 км;
- автодорога Р-43 АЗС №44 г.Чериков – 68 км.