Прямую телефонную линию проведет заместитель начальника Могилевской таможни
50 0
0
23 апреля с 14.00 до 16.00 проводится «прямая телефонная линия» заместителем начальника Могилевской таможни Альшевской Викторией Александровной
Свои вопросы можно задать по телефону: 8 (0222) 29 90 03
Читайте
также
также
-
Профсоюзные правовые приемы пройдут 23 апреля в режиме телефонного консультирования
-
Прямую телефонную линию проведет заместитель начальника Могилевской таможни
-
В Бобруйске пройдет электронная ярмарка вакансий
-
Гуманитарная помощь из Китая и Узбекистана прибыла в Могилев
-
В Бобруйске изменится движение некоторых автобусов
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости