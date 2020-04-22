0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Прямую телефонную линию проведет заместитель начальника Могилевской таможни

50 0

Прямую телефонную линию проведет заместитель начальника Могилевской таможни

23 апреля с 14.00 до 16.00 проводится «прямая телефонная линия» заместителем начальника Могилевской таможни Альшевской Викторией Александровной

Свои вопросы можно задать по телефону: 8 (0222) 29 90 03

 

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости