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Прямую телефонную линию проведет Павел Мариненко 8 сентября

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Прямую телефонную линию проведет Павел Мариненко 8 сентября
8 сентября  состоится «прямая телефонная линия» с участием заместителя председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павла Леонидовича Мариненко.
С 10.00 до 12.00 по телефону (8 0222) 22-17-22 он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.
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