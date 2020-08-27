Прямую телефонную линию проведет Павел Мариненко 8 сентября

8 сентября состоится «прямая телефонная линия» с участием заместителя председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павла Леонидовича Мариненко.

С 10.00 до 12.00 по телефону (8 0222) 22-17-22 он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.