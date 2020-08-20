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Прямую телефонную линию проведет 25 августа заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Мариненко П.Л.

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Прямую телефонную линию проведет 25 августа заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Мариненко П.Л.

25 августа 2020 года прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.

С 10.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 22-17-22 он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.­

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