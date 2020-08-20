Прямую телефонную линию проведет 25 августа заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Мариненко П.Л.
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25 августа 2020 года прямую телефонную линию проведет заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.
С 10.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 22-17-22 он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.
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