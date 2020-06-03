«Прямую линию» проведут 6 июня в Бобруйске

6 июня с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:

Виктория Анатольевна ОМЕЛЮСИК, заместитель председателя Бобруйского горисполкома, по тел.: 68-00-18. Курируемые воп­росы: социально-культурная сфера и идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, СМИ.

Светлана Витальевна ГРИНЕВЕЦКАЯ, управляющий делами администрации Ленинского района, по тел.: 76-52-33. Курируемые вопросы: контроль за исполнением документов, работа с обращениями граждан и юридических лиц.

Елена Валерьевна КОНЦЕВАЯ, заместитель главы админист­рации Первомайского района, по тел.: 77-75-17. Курируемые воп­росы: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, государственная молодежная политика, средства массовой информации.