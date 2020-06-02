«Прямую линию» проведет заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко 6 июня

Прямую телефонную линию проведет 6 июня (суббота) заместитель председателя Могоблисполкома Валерий Малашко. С 9 до 12 часов он ответит на вопросы жителей области. Телефон в Могилеве (8-0222) 50-18-69.

Курируемые направления: социально-культурная сфера, идеологическая работа, образование, здравоохранение, спорт и туризм, печать, оздоровление и санаторно-курортное лечение населения, включая оздоровление детей за рубежом, гуманитарная деятельность, труд и социальная защита, охрана труда, государственная молодежная политика, средства массовой информации и информатизация.

Одновременно с вопросами можно будет обратиться к представителям Могилевского и Бобруйского горисполкомов, администраций районов этих городов и всех райисполкомов Могилевской области.