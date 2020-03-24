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Прямая телефонная линия по актуальным вопросам развития и поддержки предпринимательства состоится 30 марта

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Прямая телефонная линия по актуальным вопросам развития и поддержки предпринимательства состоится 30 марта

Прямую телефонную линию проведет 30 марта заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.

С 10.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 22 17 22  он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.

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