Прямая телефонная линия по актуальным вопросам развития и поддержки предпринимательства состоится 30 марта
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Прямую телефонную линию проведет 30 марта заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.
С 10.00 до 12.00 по номеру (8 0222) 22 17 22 он ответит на актуальные вопросы развития и поддержки предпринимательства.
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