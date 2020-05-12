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Общество

Прямая линия с начальником облуправления Департамента охраны МВД пройдет 16 мая

mogilevnews.by 53 0

Прямая линия с начальником облуправления Департамента охраны МВД пройдет 16 мая

Прямую телефонную линию проведет 16 мая начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Шепелев, сообщили в ведомстве.

Задать вопросы, которые касаются деятельности Департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемым к кандидатам на службу, можно по телефону 8 0222 643310.

Время проведения прямой линии с 9.00 до 12.00.

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