Прямая линия с начальником облуправления Департамента охраны МВД пройдет 16 мая

Прямую телефонную линию проведет 16 мая начальник Могилевского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь полковник милиции Александр Шепелев, сообщили в ведомстве.

Задать вопросы, которые касаются деятельности Департамента, предоставляемых услуг и их стоимости, требований, предъявляемым к кандидатам на службу, можно по телефону 8 0222 643310.

Время проведения прямой линии с 9.00 до 12.00.