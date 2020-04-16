Прямая линия по вопросу доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, лекарств состоится в Бобруйске
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23 апреля 2020 года с 11.00. до 13.00 состоитсяпрямая линия по вопросу: «Доставка продуктов питания и товаров первой необходимости, лекарств».
На интересующие Вас вопросы ответит заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования учреждения «ТЦСОН Ленинского района г. Бобруйска» Лапаник Ольга Федоровна. Телефон прямой линии: 72-18-91.
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