Прямая линия по вопросам развития и поддержки предпринимательства состоится 28 июля

Прямую телефонную линию проведет 28 июля заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.

В этот день с 10.00 до 12.00 по номеру телефона (80222) 22-17-22 жители региона могут задать вопросы по теме развития и поддержки предпринимательства.