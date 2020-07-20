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Общество

Прямая линия по вопросам развития и поддержки предпринимательства состоится 28 июля

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Прямая линия по вопросам развития и поддержки предпринимательства состоится 28 июля

Прямую телефонную линию проведет 28 июля заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Павел Леонидович Мариненко.

В этот день с 10.00 до 12.00 по номеру телефона (80222) 22-17-22 жители региона могут задать вопросы по теме развития и поддержки предпринимательства.

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