Прямая линия по вопросам безопасности дорожного движения и деятельности ГАИ пройдет 26 марта
mogilevnews.by 54 0
Прямая телефонная линия с вриод начальника управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома подполковником милиции Виктором Цурпановым состоится 26 марта, сообщили в ведомстве.
Вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения и деятельностью Госавтоинспекции, можно будет задать с 11.00 до 13.00 по телефону 63-45-94.
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