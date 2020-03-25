Прямая линия по вопросам безопасности дорожного движения и деятельности ГАИ пройдет 26 марта

Прямая телефонная линия с вриод начальника управления ГАИ УВД Могилевского облисполкома подполковником милиции Виктором Цурпановым состоится 26 марта, сообщили в ведомстве.

Вопросы, связанные с безопасностью дорожного движения и деятельностью Госавтоинспекции, можно будет задать с 11.00 до 13.00 по телефону 63-45-94.