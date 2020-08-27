Просо в Беларуси убрано почти с 20% площадей

Просо в Беларуси убрано с 1,72 тыс. га, что составляет 19,9% площадей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным на 27 августа, намолочено 3,84 тыс. т проса при средней урожайности 22,3 ц/га. Что касается гречихи, она убрана с 12,3% площадей (3,17 тыс. га), намолочено 4,43 тыс. т при средней урожайности 14 ц/га.

В целом зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны с 2,047 млн га, что составляет 93,4% запланированной площади. В Гродненской области убрано 98,7% площадей от плана (318,3 тыс. га), Брестской - 98,6% (335,1 тыс. га), Минской - 97,8% (478,8 тыс. га), Гомельской - 97,2% (332 тыс. га), Могилевской - 84,4% (280,4 тыс. га), Витебской - 82,4% (302,5 тыс. га).

Всего по стране намолочено 7,623 млн т зерна при средней урожайности 37,2 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,2 ц/га). В Минской области собрали более 1,9 млн т зерна, Гродненской - 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т и по более 900 тыс. т - в Могилевской, Витебской и Гомельской областях.

Лен вытереблен на 45,9 тыс. га (95,2% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 20,2 тыс. га (44% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 3,04 тыс. га, заготовлено 9,86 тыс. т.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 774,4 тыс. т сена (76,7% от плана), 12,82 млн т сенажа (101,7%) и 1,196 млн т силоса (6,24%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 45,7% от плана.

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