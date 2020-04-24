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Город

Прошел финальный этап акции по уборке Бобруйской крепости

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Прошел финальный этап акции по уборке Бобруйской крепости

Активисты городского комитета БРСМ и военнослужащие Бобруйского гарнизона провели акцию по наведению порядка на территории исторической жемчужины. Мероприятие прошло в рамках республиканского субботника.

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