Прокурор области Александр Чадюк обращается к жителям Могилевщины

9 августа состоялись выборы Президента Республики Беларусь.

Уже после закрытия избирательных участков, несмотря на просьбы правоохранительных органов проявить благоразумие, имели место провокации и беспорядки.

Участники противоправных действий должны понимать, провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных и силовых мер, они ставят под угрозу безопасность обычных граждан, оказавшихся в центре событий.

Любые неправомерные действия, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов, влекут за собой меры административного и уголовного наказания.

Я прошу не поддаваться призывам к нарушению общественного порядка.

Обращаюсь к родителям! Уберегите своих детей, не дайте им навредить своему будущему.

Хочу уверить жителей Могилевщины, что органы государственной власти предпринимают все возможные меры, направленные на недопущение и пресечение противоправных действий и обеспечат на территории области законность и правопорядок.