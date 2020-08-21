Прокурор города: «Не поддавайтесь призывам! Несанкционированные мероприятия незаконны!»
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Фотографии: Александр Анташкевич, из архива "БЖ"
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