Пройти обследование на наличие коронавируса в Бобруйске можно в центральной больнице

В Могилевской области пройти бесплатное обследование на наличие коронавируса можно в специально организованных пунктах, - сообщает сайт Могилевского облисполкома со ссылкой на главное управлении по здравоохранению облисполкома.

- Обследоваться на наличие коронавируса в регионе можно в Могилевской инфекционной больнице, Бобруйской центральной больнице, районных центральных больницах, - отметили собеседники. – Кроме того обследование проходит в специально организованных пунктах в Национальном аэропорту «Минск», а также пунктах пропуска через государственную границу.

При появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи и предупредить о прибытии из страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции.

mogilevnews.by