Пройти обследование на наличие коронавируса в Бобруйске можно в центральной больнице
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В Могилевской области пройти бесплатное обследование на наличие коронавируса можно в специально организованных пунктах, - сообщает сайт Могилевского облисполкома со ссылкой на главное управлении по здравоохранению облисполкома.
- Обследоваться на наличие коронавируса в регионе можно в Могилевской инфекционной больнице, Бобруйской центральной больнице, районных центральных больницах, - отметили собеседники. – Кроме того обследование проходит в специально организованных пунктах в Национальном аэропорту «Минск», а также пунктах пропуска через государственную границу.
При появлении симптомов инфекционного заболевания необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи и предупредить о прибытии из страны, неблагополучной по коронавирусной инфекции.
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