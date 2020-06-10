Озеленение Бобруйска. Прямая телефонная линия с участием депутатов городского Совета пройдет сегодня
164 0
В рамках подготовки рассмотрения вопросов на заседании постоянной комиссии Бобруйского городского Совета депутатов сегодня (10 июня 2020 года) с 16.00 до 18.00 по телефону 68-00-13 пройдет прямая телефонная линия с участием депутатов горсовета и руководителей соответствующих структурных подразделений горисполкома и организаций города по вопросу "О состоянии дел и перспективах озеленения г.Бобруйска".
также
-
Общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту «Организация нового лесопильного и пеллетного производства по ул. Ленина, 95 в г. Бобруйске»
-
Озеленение Бобруйска. Прямая телефонная линия с участием депутатов городского Совета пройдет сегодня
-
На улице Володарского проводятся земляные работы
-
18 ДТП с участием детей произошло с начала года в Могилевской области
-
Лукашенко о проведении избирательной кампании: демократия демократией, но беспредела быть не должно