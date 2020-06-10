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Озеленение Бобруйска. Прямая телефонная линия с участием депутатов городского Совета пройдет сегодня

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Озеленение Бобруйска. Прямая телефонная линия с участием депутатов городского Совета пройдет сегодня

В рамках подготовки рассмотрения вопросов на заседании постоянной комиссии Бобруйского городского Совета депутатов сегодня (10 июня 2020 года) с 16.00 до 18.00 по телефону 68-00-13 пройдет прямая телефонная линия с участием депутатов горсовета и руководителей соответствующих структурных подразделений горисполкома и организаций города по вопросу "О состоянии дел и перспективах озеленения г.Бобруйска".

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