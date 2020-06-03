Проходит онлайн опрос населения по вопросам табакокурения

В период проведения на территории Могилевской области республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака» под девизом: «Скажи табаку нет!» с 31 мая по 21 июня 2020 год проходит онлайн-опрос населения по вопросам профилактики табакокурения.

Принять участие можно по ссылке: https://www.mcge.by/DetailNews.aspx?NewsIDO=3762