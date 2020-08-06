Проголосовало 14,61 процента выборщиков Могилевщины

Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Республики Беларусь. По информации областной избирательной комиссии, за два дня досрочного голосования на Могилевщине проголосовало 14,61 процента ее выборщиков.

За два дня досрочного голосования явка избирателей на выборах Президента Беларуси в составила 12,75%. Информация размещена на сайте ЦИК.

В Брестской области явка избирателей на 5 августа составила – 11,26%, в Витебской – 12,16%, в Гомельской – 16,44%, в Гродненской – 10,01%, в Минской - 12,67%, в Минске – 11,73%.

Общее число избирателей, включенных в списки, составляет 6 836 585 человек, в том числе 801 588 человек - в Могилевской области.

Досрочное голосование на выборах стартовало 4 августа и продлится по 8 августа включительно. Избирательные участки будут работать с 10 до 19 часов, с перерывом с 14 до 16 часов.