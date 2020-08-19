Прогноз погоды на 20 августа: облачно, кратковременный дождь, до +22°С.

Погодные условия 20 августа будет определять малоподвижный атмосферный фронт. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

По Могилевской области будет преобладать облачная погода. На большей части территории кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +12 +17°С, максимальная днем +18 +23°С.

По Могилеву также ожидается преобладание облачной погоды. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. В ночные и утренние часы слабый туман. Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +14 +16°С, максимальная днем +20 +22°С.

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