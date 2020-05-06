Профсоюзы Могилевской области оказали благотворительную помощь учреждениям здравоохранения

«В это непростое для всех время самое главное – не оставаться в стороне от происходящего, ведь работники системы здравоохранения сегодня как никогда нуждаются в поддержке общества», – подчеркнул председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков во время вручения продуктовых наборов в Могилевской больнице № 1.

Значительный вклад в поддержку медиков в сложившейся эпидемиологической ситуации внес Белорусский профсоюз работников здравоохранения, при котором создан страховой фонд помощи медикам. Все отраслевые профсоюзы солидарно перечисляют на его счет денежные средства. Для получения профсоюзной помощи достаточно предоставить копию больничного листка и запрос от первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения. Денежные средства будут перечислены не позднее трех дней с момента подачи всех документов. Материальная помощь предусмотрена в размере от Br600 до Br5 тыс. рублей в зависимости от тяжести заболевания.

Профсоюзы также приняли ряд решений об оказании материальной поддержки наиболее уязвимым категориям граждан. Так, в настоящее время во всех профсоюзных организациях созданы «кассы взаимопомощи»: профструктуры всех уровней отказались от не первостепенных расходов и перенаправляют в них все высвободившиеся средства. Работа таких касс направлена на поддержку членов профсоюза, которые оказались в затруднительном материальном положении. Так, областными организациями отраслевых профсоюзов оказана материальная помощь на сумму более Br13 тыс., первичными профсоюзными организациями на эти цели направлено более Br179 тыс. Кроме того, отраслевые профсоюзы области закупили дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты более чем на Br12 тыс., профсоюзные первички – около Br247 тыс.

Ранее профсоюзы перечислили медучреждениям Могилевской области Br6 тыс. Это целевые деньги, которые пошли на приобретение дезинфицирующих средств, а также на закупку средств индивидуальной защиты – одноразовых перчаток, масок, бахил, медицинских халатов. Также в медучреждения переданы чайники, микроволновые печи, холодильник.