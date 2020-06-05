Профсоюзы Бобруйска оказали помощь медицинским и социальным учреждениям

В связи с эпидемиологической обстановкой в городе и стране президиум Бобруйского городского объединения профсоюзов принял решение оказать содействие медицинским и социальным объектам, которые нуждаются в поддержке.

Это такие учреждения, как Бобруйская центральная больница, Бобруйский районный центр соцобслуживания населения и ТЦСОН Первомайского района, Каменский психоневрологический дом-интернат, Детский социальный приют и Детский дом.

На оказание необходимой помощи было выделено более 4-х тысяч рублей. Эти денежные средства позволили приобрести бытовую технику, бактерицидные и ультрафиолетовые лампы, средства индивидуальной защиты, дезсредства, халаты, спецкостюмы.

Заместитель председателя городского объединения профсоюзов Валентин Глеков лично встретился с руководителями организаций и передал им нужные вещи.