Профсоюзный прием пройдет в Бобруйске 26 марта

Профсоюзный прием правовым инспектором труда ФПБ с участием представителей прокуратуры по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений, состоится в помещении городского объединения профсоюзов.

Время проведения с 12.15 до 14.15.