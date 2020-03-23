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Профсоюзный прием пройдет в Бобруйске 26 марта

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Профсоюзный прием пройдет в Бобруйске 26 марта

Профсоюзный прием правовым инспектором труда ФПБ с участием представителей прокуратуры по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений, состоится в помещении городского объединения профсоюзов.

Время проведения с 12.15 до 14.15.

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