Профсоюзный прием пройдет в Бобруйске 26 марта
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Профсоюзный прием правовым инспектором труда ФПБ с участием представителей прокуратуры по вопросам, касающимся разъяснения норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ним правоотношений, состоится в помещении городского объединения профсоюзов.
Время проведения с 12.15 до 14.15.
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