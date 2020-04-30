Профсоюзный девиз актуален, как никогда. Интервью с председателем Бобруйской городской организации Натальей Засемковой

Традиционно каждый год в канун Первомая профессиональные союзы страны подводят итоги деятельности за прошедший период. Не стал исключением и 2020-й. Председатель Бобруйской городской организации Наталья Засемкова рассказала о том, что сделано для создания здоровых и безопасных условий труда, защиты прав и законных интересов тру­дящихся, сохранения рабочих мест и помощи ока­завшимся в сложных жизненных ситуациях.

В начале беседы Наталья Владимировна подчеркнула, что в нынешней непростой ситуации у профсоюзов появились дополнительные задачи. В частности, сохранение здоровья людей, поддержка медицинских работников, смягчение экономических последствий пандемии. Поэтому самое важное сейчас – добиться консолидации и единства действий всего белорусского общества. «В истории, в том числе нашей страны, – отметила профсоюзный лидер города на Березине, – много примеров, когда благодаря людской солидарности удавалось справиться с самыми, казалось бы, неразрешимыми проблемами. В подобных условиях наш профсоюзный девиз – «Мы объединяем!» – актуален, как никогда».

– Поясните, пожалуйста, какие конкретные действия предприняты общественной организацией?

– Все усилия профсоюзов страны, включая бобруйский, в настоящее время сконцентрированы на оказании помощи предприятиям, учреждениям, членам трудовых коллективов. В марте были приняты решения по работе в сложившейся эпидемиологической ситуации. Для оперативного реагирования при областном, городских и районных объединениях созданы штабы. В профсоюзных организациях всех уровней появились кассы взаимопомощи для оказания материальной поддержки наиболее уязвимым категориям работников. Во избежание большого скопления людей пришлось пока отказаться от проведения массовых мероприятий. Все эти меры продиктованы стремлением поддержать трудовые коллективы, сохранить здоровье людей.

– По-видимому, на первый план сейчас вышел проф­союз работников здраво­охранения?

– Да, в сложившейся эпидемиологической ситуации его вклад значителен. На республиканском уровне был открыт счет, куда поступают средства на поддержку медиков, работающих с коронавирусными больными. Медучреждениям области перечислено шесть тысяч рублей. Это целевые деньги. Они пойдут на приобретение дезинфицирующих средств для регулярной обработки рабочих мест и помещений общего пользования, на закупку средств индивидуальной защиты – ­одноразовых перчаток, масок, бахил, медицинских халатов. Во многие больницы и поликлиники переданы чайники, микроволновые печи, холодильники. Федерация профсоюзов Беларуси сформировала заказ на закупку двух тысяч медицинских защитных костюмов для больниц региона.

– А какова помощь отраслевых профсоюзов?

– Все они перечисляют денежные средства на счет страхового фонда помощи медикам, созданного при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения. Если работники медучреждений заболели до начала его работы, они тоже могут рассчитывать на материальную поддержку. Одно из преимуществ, которое обеспечивает наша общественная организация, – никаких проволочек при оформлении и получении помощи. Достаточно предоставить копию больничного листка, запрос от «первички» учреждения здравоохранения, и денежные средства будут перечислены не позднее трех дней с момента подачи документов.

атериальная помощь предусмотрена в размере от 600 до 5 тысяч руб­лей – в зависимости от тяжести заболевания.

– Вы упомянули о наиболее уязвимых категориях граждан. Какая помощь им предоставляется?

– Как я уже сказала, во всех профсоюзных организациях созданы кассы взаимопомощи. Наши структуры всех уровней отказались от непервостепенных расходов и перенаправляют в них все высвободившиеся средства. Эти кассы призваны поддержать членов профсоюза, оказавшихся в затруднительном материальном положении. Областные организации отраслевых профсоюзов уже оказали материальную помощь более чем на 12 тысяч рублей. Первичные на эти цели направили свыше 140. Отраслевые профсоюзы области закупили средства дезинфицирующие и индивидуальной защиты более чем на 12 тысяч рублей. «Первички» для этого выделили около 180.

– Наверняка многих интересует, отслеживают ли профессиональные союзы динамику колебания цен на группу социально значимых товаров?

– Сейчас изучению цен отведено особое внимание. Весь апрель мы проводили так называемый экспресс-мониторинг. В группу социально значимых товаров вошло порядка 20 позиций. Благодаря предложению Федерации Правительство приняло определенные меры в этом направлении: установлен порог роста цен – не более 0,5% в месяц. Торговые сети получили обращение с предложением заморозить все торговые надбавки на эти товары. Ведь в условиях возможного снижения доходов у людей должна быть возможность приобрести все необходимое для жизни.

– В этом году Праздник весны и труда пройдет без привычных масштабных массовых мероприятий. Не снизится ли из-за этого его значимость?

– Разумеется, нет. Этот праздник был и остается для профсоюзов одним из главных и значимых. Ведь это день единения и солидарности всех, кто трудом создает настоящее и строит будущее.

– И все же, каковы особенности празднования нынешнего 1 Мая?

– В сам праздник или накануне мы обязательно поздравим ветеранов и передовиков производства, работников, имеющих трудовые ордена и медали, участников Великой Отечественной войны.

епременно поздравим трудовые коллективы в СМИ. Пройдут и необычные акции. Недавно, например, в социальных сетях и на сайте областного объединения профсоюзов был запущен первомайский фоточеллендж под девизом – «Мир! Труд! Май!». Каждый желающий может опубликовать яркие и позитивные творческие фотографии с проф­союзной символикой и отсылкой ко Дню международной солидарности трудящихся.

– Что пожелает членам городских профессиональных союзов их лидер?

– В первую очередь крепкого здоровья, бодрости духа и оптимизма. Поддерживайте друг друга, будьте внимательнее к тем, кто рядом. Берегите себя и близких. А главное – помните: любую проблему можно решить сообща. С праздником!

Ольга Хотько.