Профсоюзные правовые приемы пройдут 23 апреля в режиме телефонного консультирования

В этом месяце профсоюзный прием проводится без выезда в регионы. Консультирование пройдет по телефонам, номера которых можно узнать на Интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси, а также позвонив в организации профсоюзов своего города или района.

В 2019 году профсоюзными юристами на приемах было принято более 4000 человек. Всем обратившимся были даны разъяснения, рекомендации, подготовлены процессуальные документы. Так, за прошлый год по просьбам работников было подготовлено 804 процессуальных и иных документа, из них – 624 в судебные органы, 124 заявления в комиссии по трудовым спорам. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 47 работников.

По требованию правовых инспекторов труда и представителей профсоюзов работникам возвращено более 2,5 млн рублей незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм.

Помимо ежемесячных приемов, правовые инспекторы труда на постоянной основе оказывают юридическую помощь гражданам на безвозмездной основе. Обратиться можно по телефону, через специальный сервис на Интернет-портале ФПБ, оставить письменное или электронное обращение.

Анализ содержания обращений показывает, что основное количество приходится на обращения по правовым вопросам, затрагивающим трудовую деятельность граждан (67%). Вторыми по актуальности являются вопросы применения жилищного законодательства (10%), на третьем – пенсионного (6%).

План-график профсоюзного приема на 23 апреля (четверг) :