Профсоюзные лидеры организаций Бобруйска познакомились с работой Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
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Участие в экскурсии приняли депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от Бобруйска – Ирина Рынейская, Владимир Гацко и Вера Широкая.
В рамках экскурсии по Палате представителей участники встречи в сопровождении председателя Бобруйского городского объединения профсоюзов Натальи Засемковой посетили Музей истории парламентаризма и Овальный зал, где проходят заседания сессий Палаты представителей, а также Ежегодное послание Президента белорусскому народу и Парламенту.
Профсоюзные лидеры Бобруйска пообщались с парламентариями и смогли задать интересующие их вопросы.
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