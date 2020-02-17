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Профсоюзные лидеры организаций Бобруйска познакомились с работой Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

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Профсоюзные лидеры организаций Бобруйска познакомились с работой Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

Участие в экскурсии приняли депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от Бобруйска – Ирина Рынейская, Владимир Гацко и Вера Широкая.

В рамках экскурсии по Палате представителей участники встречи в сопровождении председателя Бобруйского городского объединения профсоюзов Натальи Засемковой посетили Музей истории парламентаризма и Овальный зал, где проходят заседания сессий Палаты представителей, а также Ежегодное послание Президента белорусскому народу и Парламенту.

Профсоюзные лидеры Бобруйска пообщались с парламентариями и смогли задать интересующие их вопросы.

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