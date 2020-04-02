Профилактическая антиалкогольная акция «День трезвости» пройдет в Бобруйске 7 апреля
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Согласно решению Бобруйского горисполкома от 24 января 2020 №2-45 «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории города Бобруйска», в рамках проведения профилактической антиалкогольной акции «День трезвости» будет ограничена на территории города Бобруйска с 00.00 до 24.00 7 апреля продажа алкогольных напитков, за исключением розничной торговли в торговых объектах общественного питания в розлив.
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